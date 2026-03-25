«Ак Барс» победил «Трактор» во втором матче серии
«Ак Барс» дома обыграл «Трактор» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:2.
У хозяев две шайбы забросил Кирилл Семенов, 2 (1+1) очка на счету Артема Галимова. У гостей голы забили Джош Ливо и Андрей Никонов.
В серии до четырех побед казанская команда повела со счетом 2-0. Серия переезжает в Челябинск. Третий матч состоится 27 марта.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Сибирь
3 - 0
|3 - 0
|
Локомотив - Спартак
|2 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Авангард - Нефтехимик
|2 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 3
|
ЦСКА - СКА
|3 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|3 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|1 - 3
Результаты / календарь
|29.03
|13:30
|Салават Юлаев – Автомобилист
|5 : 2
|29.03
|14:30
|Трактор – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|29.03
|17:00
|СКА – ЦСКА
|2 : 4
|29.03
|17:00
|Торпедо НН – Северсталь
|3 : 2 ОТ
Новости