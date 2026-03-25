«Ак Барс» победил «Трактор» во втором матче серии

«Ак Барс» дома обыграл «Трактор» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:2.

У хозяев две шайбы забросил Кирилл Семенов, 2 (1+1) очка на счету Артема Галимова. У гостей голы забили Джош Ливо и Андрей Никонов.

В серии до четырех побед казанская команда повела со счетом 2-0. Серия переезжает в Челябинск. Третий матч состоится 27 марта.