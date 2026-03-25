Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

25 марта, 21:53

«Ак Барс» победил «Трактор» во втором матче серии

Руслан Минаев

«Ак Барс» дома обыграл «Трактор» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:2.

У хозяев две шайбы забросил Кирилл Семенов, 2 (1+1) очка на счету Артема Галимова. У гостей голы забили Джош Ливо и Андрей Никонов.

В серии до четырех побед казанская команда повела со счетом 2-0. Серия переезжает в Челябинск. Третий матч состоится 27 марта.

FONBET КХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
25 марта, 19:30. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Трактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2026: первый раунд плей-офф КХЛ
Спаслись за секунды. «Торпедо» сделало чудо в матче с «Северсталью» и теперь в шаге от второго раунда
Ларионов: «СКА может либо утонуть, либо выплыть. Надо провести лучший матч сезона, а, может, и жизни»
«Торпедо» — «Северсталь»: видеообзор матча
Самый нервный матч этого плей-офф: в Челябинске отменили три гола!
Никитин — о 3-1 в серии ЦСКА со СКА: «Оценивать перспективы — задача экспертов. Мы готовимся дальше»
СКА в шаге от вылета! Следующий матч может стать для команды Ларионова последним в плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
1/8 финала Счет в серии
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
3 - 0
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
_ - _
3 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
2 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
1 - 2
3. Спартак - Локомотив
3 - 4
4. Спартак - Локомотив
_ - _
5. Локомотив - Спартак
_ - _
2 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
3 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
_ - _
3 - 0
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
2 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
1 - 2
4. Нефтехимик - Авангард
_ - _
5. Авангард - Нефтехимик
_ - _
2 - 1
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 3
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
4. Торпедо - Северсталь
3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
_ - _
1 - 3
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
3 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
_ - _
3 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
3 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
_ - _
3 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
1 - 3
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
_ - _
1 - 3
Результаты / календарь
17.03
18.03
19.03
20.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
29.03 13:30 Салават Юлаев – Автомобилист 5 : 2
29.03 14:30 Трактор – Ак Барс 2 : 3 ОТ
29.03 17:00 СКА – ЦСКА 2 : 4
29.03 17:00 Торпедо НН – Северсталь 3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости