«Ак Барс» обыграл «Трактор» на турнире в Казани, у Радулова дубль

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в матче предсезонного турнира в Казани — 4:3.

В первом периоде два гола забили игроки челябинского клуба Михаил Горюнов-Рольгизер и Владимир Ткачев.

Во втором и третьем периодах забивали хоккеисты казанской команды Кирилл Семенов, Александр Радулов, оформивший дубль, и Дмитрий Яшкин. А также один гол в концовке матча на счету защитника «Трактора» Сергея Телегина.

Кубок TANECO

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)