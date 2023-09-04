Дубль Яшкина принес «Ак Барсу» победу над «Трактором»
«Ак Барс» дома обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
Победу «Ак Барсу» принес дубль Дмитрия Яшкина. Еще по шайбе забросили Дмитрий Кагарлиций, Артем Лукоянов и Александр Радулов.
За «Трактор» отличились Владимир Ткачев, Антон Бурдасов и Никита Сошников.
В следующем матче «Ак Барс» дома сыграет с «Сочи». Игра пройдет 6 сентября. «Трактор» в этот же день в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
Голы: Ткачев — 1 (Бурдасов, Сошников), 0:34 — 0:1. Бурдасов — 2 (бол., Дер-Аргучинцев), 17:52 — 0:2. Кагарлицкий — 2 (Адамчук, Шипачев), 21:17 — 1:2. Сошников — 1 (Калинин, Карпухин), 23:43 — 1:3. Лукоянов — 1 (Юдин, Журавлев), 36:02 — 2:3. Яшкин — 2 (Лямкин, Кагарлицкий), 41:44 — 3:3. Яшкин — 3 (бол., Шипачев, Радулов), 54:24 — 4:3. Радулов — 2 (бол., Яшкин, Семенов), 59:52 — 5:3.
Вратари: Билялов — Фукале (58:48 — 59:41).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 30 (7+10+13) — 27 (12+10+5).
Судьи: Гашилов, Раминг.
4 сентября. Казань. Татнефть-Арена.
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