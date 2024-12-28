Дубль Галимова принес «Ак Барсу» победу над «Трактором»

«Ак Барс» дома победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

Дубль у казанцев оформил Артем Галимов. Еще по одной шайбе забросили Дмитрий Яшкин и Николас Петан.

«Ак Барс» (50 очков) после 37 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» (52) остается вторым на «Востоке» после 40 игр.

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Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Галимов — 16 (бол., Петан, Лямкин), 26:16 — 1:0. Галимов — 17 (мен.), 35:24 — 2:0. Яшкин — 16 (Петан), 51:58 — 3:0. Петан — 7 (п.в., Фальковский), 58:17 — 4:0.

Вратари: Мифтахов — Фукале (57:08 — 58:17).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (5+15+8) — 25 (6+11+8).

Судьи: Бирин, Васильев.

28 декабря. Казань. Татнефть-Арена.