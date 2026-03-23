Опубликовано расписание первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Трактором»

«Ак Барс» и «Трактор» сыграют в первом раунде Кубка Гагарина. Серия до четырех побед стартует в понедельник, 23 марта. «СЭ» публикует расписание серии.

Расписание серии «Ак Барс» — «Трактор» (московское время)

Матч №1. 23 марта (понедельник). 19.30. Казань. «Ак Барс» — «Трактор»

Матч №2. 25 марта (среда). 19.30. Казань. «Ак Барс» — «Трактор»

Матч №3. 27 марта (пятница). 16.00. Челябинск. «Трактор» — «Ак Барс»

Матч №4. 29 марта (воскресенье). 14.30. Челябинск. «Трактор» — «Ак Барс»

Матч №5*. 31 марта (вторник). Казань. «Ак Барс» — «Трактор» — при необходимости

Матч №6*. 2 апреля (четверг). Челябинск. «Трактор» — «Ак Барс» — при необходимости

Матч №7*. 4 апреля (суббота). Казань. «Ак Барс» — «Трактор» — при необходимости

«Ак Барс» занял третье место в Восточной конференции, набрав 94 очка в 68 играх регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» с 75 очками в 68 матчах стал шестым.