«Ак Барс» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и «Трактор» проведут матч в чемпионате КХЛ 12 марта

«Ак Барс» и «Трактор» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 12 марта. Игра в Казани на льду «Татнефть-Арены» начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч в столице Татарстана покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители регионов команд также смогут посмотреть игры на казанском канале «ТНВ Татарстан» и челябинском канале «ОТВ».

Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Трактор» отслеживайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Ак Барс» провел 64 игры, набрал 80 очков и занимал пятое место на «Востоке». «Трактор» с 90 очками после 64 игр идет первым в конференции.