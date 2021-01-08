«Ак Барс» победил «Трактор», у Зарипова победный буллит

«Ак Барс» вырвал победу у «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:2. Победный буллит в послематчевой серии реализовал Данис Зарипов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Основин — 8 (Ильин, Майоров), 2:10 — 0:1. Кравцов — 13 (Телегин, Гика), 43:48 — 0:2. Песонен — 7 (бол., Зарипов, Да Коста), 55:21 — 1:2. Да Коста — 20 (Доус, Мерфи), 58:57 — 2:2.

Победный буллит: Зарипов.

Вратари: Рейдеборн (58:49 — 58:57) — Федотов.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 37 (7+16+14+0) — 22 (8+9+3+2).

Судьи: Беляев, Букин.

8 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».