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Ак Барс — Торпедо: видеообзор матча КХЛ 9 ноября 2026

«Ак Барс» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев

«Ак Барс» дома победил «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

У хозяев два гола забил Степан Терехов, 2 (1+1) очка на счету Алексея Бывальцева, по две результативные передачи сделали Александр Хмелевский и Григорий Денисенко. У гостей по 2 (1+1) очка набрали Павел Красковский и Игорь Гераськин.

«Ак Барс» набрал 26 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 31 очков располагается на третьей строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Торпедо

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ХК Ак Барс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 Нефтехимик 26 14 12 31
3 Ак Барс 27 13 14 28
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