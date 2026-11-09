«Ак Барс» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» дома победил «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

У хозяев два гола забил Степан Терехов, 2 (1+1) очка на счету Алексея Бывальцева, по две результативные передачи сделали Александр Хмелевский и Григорий Денисенко. У гостей по 2 (1+1) очка набрали Павел Красковский и Игорь Гераськин.

«Ак Барс» набрал 26 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 31 очков располагается на третьей строчке «Запада».