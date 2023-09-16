«Ак Барс» и «Торпедо» в субботу, 16 сентября, проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Казани на «Татнефть-Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Ак Барс» — «Торпедо» будет показана на сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 16.50 по московскому времени. Видео трансляция матча «Ак Барс» — «Торпедо» также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало — в 16.45 мск.

Ключевые события игры «Ак Барс» — «Торпедо» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ак Барс» с 8 очками в шести матчах занимает шестое место в Восточной конференции. «Торпедо» после победы над «Куньлунем» (5:2) продлило удачную серию на старте сезона и с 10 очками в пяти играх поднялось на первое место в Западной конференции.