«Ак Барс» победил «Торпедо» и прервал серию из трех поражений

«Ак Барс» на своем льду обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

У хозяев две шайбы забросил Степан Терехов, 2 (1+1) очка набрал Алексей Бывальцев, по две результативные передачи на счету Александра Хмелевского и Григория Денисенко. У гостей по 2 (1+1) очка набрали Павел Красковский и Игорь Гераськин.

Казанская команда прервала серию из трех поражений. Нижегородцы проиграли после двух побед подряд.

«Ак Барс» набрал 26 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 31 очков располагается на третьей строчке «Запада».