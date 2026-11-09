Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
Ак Барс — Торпедо: счет и результат матча КХЛ 9 ноября 2026

«Ак Барс» победил «Торпедо» и прервал серию из трех поражений

Руслан Минаев

«Ак Барс» на своем льду обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

У хозяев две шайбы забросил Степан Терехов, 2 (1+1) очка набрал Алексей Бывальцев, по две результативные передачи на счету Александра Хмелевского и Григория Денисенко. У гостей по 2 (1+1) очка набрали Павел Красковский и Игорь Гераськин.

Казанская команда прервала серию из трех поражений. Нижегородцы проиграли после двух побед подряд.

«Ак Барс» набрал 26 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 31 очков располагается на третьей строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Торпедо

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
«Тяжелая ситуация». Малкин набирает больше Кросби, но «Питтсбургу» этого мало
Молодежка России готовится к МЧМ. Какими могут быть состав и тренерский штаб
Популярное видео
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» пропустил четыре шайбы и заменил вратаря в первом периоде матча против СКА

«Северсталь» выиграла у «Лады», Лишка набрал три очка
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 18 7 38
2 Нефтехимик 25 13 12 29
3 Ак Барс 26 12 14 26
4 Авангард 22 12 10 26
5 Амур 23 12 11 25
6 Барыс 24 12 12 25
7 Салават Юлаев 24 12 12 25
8 Автомобилист 23 11 12 25
9 Адмирал 23 11 12 25
10 Трактор 24 10 14 24
11 Сибирь 26 9 17 22
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 24 18 6 37
2 Локомотив 24 17 7 35
3 Торпедо НН 23 14 9 31
4 Спартак 24 13 11 30
5 Северсталь 25 14 11 30
6 Шанхай Дрэгонс 22 14 8 30
7 Динамо М 26 10 16 25
8 СКА 22 11 11 23
9 Динамо Мн 24 8 16 23
10 Сочи 24 8 16 16
11 Лада 25 5 20 15
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
9.11 19:00 Северсталь – Лада 4 : 3
9.11 19:00 Ак Барс – Торпедо НН 5 : 2
9.11 19:30 ЦСКА – Сибирь 4 : 1
9.11 19:30 СКА – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости