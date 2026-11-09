«Ак Барс» победил «Торпедо» и прервал серию из трех поражений
«Ак Барс» на своем льду обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.
У хозяев две шайбы забросил Степан Терехов, 2 (1+1) очка набрал Алексей Бывальцев, по две результативные передачи на счету Александра Хмелевского и Григория Денисенко. У гостей по 2 (1+1) очка набрали Павел Красковский и Игорь Гераськин.
Казанская команда прервала серию из трех поражений. Нижегородцы проиграли после двух побед подряд.
«Ак Барс» набрал 26 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 31 очков располагается на третьей строчке «Запада».
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|18
|7
|38
|2
|Нефтехимик
|25
|13
|12
|29
|3
|Ак Барс
|26
|12
|14
|26
|4
|Авангард
|22
|12
|10
|26
|5
|Амур
|23
|12
|11
|25
|6
|Барыс
|24
|12
|12
|25
|7
|Салават Юлаев
|24
|12
|12
|25
|8
|Автомобилист
|23
|11
|12
|25
|9
|Адмирал
|23
|11
|12
|25
|10
|Трактор
|24
|10
|14
|24
|11
|Сибирь
|26
|9
|17
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|24
|18
|6
|37
|2
|Локомотив
|24
|17
|7
|35
|3
|Торпедо НН
|23
|14
|9
|31
|4
|Спартак
|24
|13
|11
|30
|5
|Северсталь
|25
|14
|11
|30
|6
|Шанхай Дрэгонс
|22
|14
|8
|30
|7
|Динамо М
|26
|10
|16
|25
|8
|СКА
|22
|11
|11
|23
|9
|Динамо Мн
|24
|8
|16
|23
|10
|Сочи
|24
|8
|16
|16
|11
|Лада
|25
|5
|20
|15
Результаты / календарь
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11.11
12.11
13.11
14.11
|9.11
|19:00
|Северсталь – Лада
|4 : 3
|9.11
|19:00
|Ак Барс – Торпедо НН
|5 : 2
|9.11
|19:30
|ЦСКА – Сибирь
|4 : 1
|9.11
|19:30
|СКА – Спартак
|- : -
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