«Ак Барс» в овертайме обыграл «Торпедо»

«Ак Барс» победил «Торпедо» (2:1 ОТ) в матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей забивали Артем Галимов и Тревор Мерфи, в активе которого решающая шайба в овертайме. У гостей отличился Крис Уайдмэн.

«Ак Барс» повел в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится 5 марта в Казани.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Первый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Галимов — 1 (Мерфи, Лукоянов), 4:22 — 1:0. Уайдмэн — 1 (бол., Терри, Жафяров), 50:12 — 1:1. Мерфи — 1 (бол., Да Коста), 71:56 — 2:1.

Вратари: Рейдеборн — Тихомиров.

Штраф: 8 — 33.

Броски: 52 (14+12+10+16) — 30 (8+6+10+6).

Судьи: Бирин, Овчинников.

3 марта. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 3976 зрителей.

Счет в серии: 1-0.