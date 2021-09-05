«Торпедо» в гостях победило «Ак Барс»

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победило «Ак Барс» со счетом 3:1.

В составе нижегородцев голы забили Дамир Жафяров, Кен Агостино и Антон Шенфельд. За казанцев отличился Дмитрий Кагарлицкий.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Жафяров — 1 (Пайгин, Мартынов), 2:49 — 0:1. Агостино — 1 (бол., Гривик), 46:14 — 0:2. Шенфельд — 1 (бол., Леннстрем), 47:42 — 0:3. Кагарлицкий — 1, 50:48 — 1:3.

Вратари: Бобков (59:21) — Тихомиров.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (12+9+10) — 25 (5+10+10).

Судьи: Бирин, Фатеев.

5 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».