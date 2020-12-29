«Ак Барс» сыграл в бенди на открытом стадионе

«Ак Барс» провел тренировку на открытом воздухе на стадионе «Трудовые резервы», информирует сайт клуба. «Барсы» сыграли в хоккей с мячом, а после завершения матча провели беговую работу на льду.

Команда Дмитрия Квартальнова в эти дни должна была участвовать в розыгрыше Кубка Шпенглера, но из-за отмены турнира в Швейцарии получила 12-дневный перерыв в чемпионате КХЛ.

В связи с этим тренеры «Ак Барса» приняли решение разнообразить тренировочный процесс и добавили в расписание команды подобные занятия на открытом воздухе. Погодные условия тренировке не помешали: 29 декабря казанцы тренировались на улице при -17.

Команда завершает первый тренировочный цикл и получит новогодние выходные. 2 января «Ак Барс» возобновит занятия на клубной базе и продолжит подготовку к отрезку из 8 матчей за 16 дней.