«Ак Барс» сравнялся с ЦСКА по выходам в финал Кубка Гагарина

«Ак Барс», обыграв в пяти матчах «Авангард», в пятый раз в истории пробился в финал Кубка Гагарина.

В 2009 году казанцы победили «Локомотив», в 2010-м — ХК МВД, а в 2018-м — ЦСКА. Единственная неудача пришлась на противостояние со СКА в 2015 году. «Ак Барс» оторвался от «Металлурга» и сравнялся с ЦСКА. Правда, московские армейцы могут вернуть себе лидерство, если справятся с принципиальным соперником из Санкт-Петербурга.

Все финалисты Кубка Гагарина

Команда Финалы Победы Ак Барс 5 (2009, 2010, 2015, 2018, 2023) 3 (2009, 2010, 2018) ЦСКА 5 (2016, 2018, 2019, 2021, 2022) 2 (2019, 2022) Металлург Мг 4 (2014, 2016, 2017, 2022) 2 (2014, 2016) Авангард 3 (2012, 2019, 2021) 1 (2021) Динамо М 2 (2012, 2013) 2 (2012, 2013) СКА 2 (2015, 2017) 2 (2015, 2017) Салават Юлаев 1 (2011) 1 (2011) Локомотив 1 (2009) - ХК МВД 1 (2010) - Атлант 1 (2011) - Трактор 1 (2013) - Лев 1 (2014) -

Все пять раз «Ак Барс» выходил в финал под руководством Зинэтулы Билялетдинова. В нынешнем сезоне в трех пройденных раундах казанцы потерпели пять поражений. В 2009 и 2010 годах было зафиксировано по четыре неудачи, в 2015-м — три, в 2018-м — все две.

Путь «Ак Барса» к финалам Кубка Гагарина

Год Место* Тренер Серии 2009 2-е Зинэтула Билялетдинов Барыс — 3-0, Авангард — 3-2, Динамо М — 4-2 2010 3-е Зинэтула Билялетдинов Барыс — 3-0, Металлург Мг — 4-2, Салават Юлаев — 4-2 2015 1-е Зинэтула Билялетдинов Автомобилист — 4-1, Авангард — 4-1, Сибирь — 4-1 2018 1-е Зинэтула Билялетдинов Амур — 4-1, Металлург Мг — 4-1, Трактор — 4-0 2023 1-е Зинэтула Билялетдинов Нефтехимик — 4-2, Адмирал — 4-2, Авангард — 4-1

* В сезоне-2009 — место в регулярном чемпионате, далее — место в конференции.

Казанцы стали седьмой командой в истории (и четвертой в нынешнем плей-офф), которой удалось выиграть три овертайма в одной серии. В первом раунде такой же результат продемонстрировали «Адмирал», «Торпедо» и «Магнитка».

Все команды, которые выиграли три овертайма в одной серии Кубка Гагарина