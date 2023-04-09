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Сегодня, 21:31

«Ак Барс» сравнялся с ЦСКА по выходам в финал Кубка Гагарина

Кирилл Бурдаков
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Хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс», обыграв в пяти матчах «Авангард», в пятый раз в истории пробился в финал Кубка Гагарина.

В 2009 году казанцы победили «Локомотив», в 2010-м — ХК МВД, а в 2018-м — ЦСКА. Единственная неудача пришлась на противостояние со СКА в 2015 году. «Ак Барс» оторвался от «Металлурга» и сравнялся с ЦСКА. Правда, московские армейцы могут вернуть себе лидерство, если справятся с принципиальным соперником из Санкт-Петербурга.

Все финалисты Кубка Гагарина

Команда

Финалы

Победы

Ак Барс

5 (2009, 2010, 2015, 2018, 2023)

3 (2009, 2010, 2018)

ЦСКА

5 (2016, 2018, 2019, 2021, 2022)

2 (2019, 2022)

Металлург Мг

4 (2014, 2016, 2017, 2022)

2 (2014, 2016)

Авангард

3 (2012, 2019, 2021)

1 (2021)

Динамо М

2 (2012, 2013)

2 (2012, 2013)

СКА

2 (2015, 2017)

2 (2015, 2017)

Салават Юлаев

1 (2011)

1 (2011)

Локомотив

1 (2009)

-

ХК МВД

1 (2010)

-

Атлант

1 (2011)

-

Трактор

1 (2013)

-

Лев

1 (2014)

-

Все пять раз «Ак Барс» выходил в финал под руководством Зинэтулы Билялетдинова. В нынешнем сезоне в трех пройденных раундах казанцы потерпели пять поражений. В 2009 и 2010 годах было зафиксировано по четыре неудачи, в 2015-м — три, в 2018-м — все две.

Путь «Ак Барса» к финалам Кубка Гагарина

Год

Место*

Тренер

Серии

2009

2-е

Зинэтула Билялетдинов

Барыс — 3-0, Авангард — 3-2, Динамо М — 4-2

2010

3-е

Зинэтула Билялетдинов

Барыс — 3-0, Металлург Мг — 4-2, Салават Юлаев — 4-2

2015

1-е

Зинэтула Билялетдинов

Автомобилист — 4-1, Авангард — 4-1, Сибирь — 4-1

2018

1-е

Зинэтула Билялетдинов

Амур — 4-1, Металлург Мг — 4-1, Трактор — 4-0

2023

1-е

Зинэтула Билялетдинов

Нефтехимик — 4-2, Адмирал — 4-2, Авангард — 4-1

* В сезоне-2009 — место в регулярном чемпионате, далее — место в конференции.

Казанцы стали седьмой командой в истории (и четвертой в нынешнем плей-офф), которой удалось выиграть три овертайма в одной серии. В первом раунде такой же результат продемонстрировали «Адмирал», «Торпедо» и «Магнитка».

Все команды, которые выиграли три овертайма в одной серии Кубка Гагарина

Год

Стадия

Команда

Серия

Счет

2011

Первый раунд

Металлург Мг

Барыс — 4-3

3:2 (д), 1:4 (д), 2:3 (г), 1:4 (г), 4:3 ОТ (д), 4:3 ОТ (г), 2:1 ОТ (д)

2017

Первый раунд

Динамо М

Торпедо — 4-1

1:0 ОТ (д), 3:2 ОТ (д), 3:4 ОТ (г), 3:2 ОТ (д), 3:1

2017

Первый раунд

ЦСКА

Йокерит — 4-0

4:2 (д), 2:1 ОТ (д), 4:3 ОТ (г), 1:0 ОТ (г)

2023

Первый раунд

Адмирал

Салават Юлаев — 4-2

2:1 ОТ (г), 2:5 (г), 3:2 ОТ (д), 0:1, 4:3 ОТ (г), 3:2

2023

Первый раунд

Торпедо

Динамо М — 4-2

1:3 (д), 5:2 (д), 0:3 (г), 5:4 ОТ (г), 4:3 ОТ (д), 2:1 ОТ (д)

2023

Первый раунд

Металлург Мг

Автомобилист — 4-3

2:4 (г), 3:2 ОТ (г), 2:1 ОТ (д), 0:4 (г), 3:6 (г), 6:3 (д), 4:3 ОТ (г)

2023

Финал конференции

Ак Барс

Авангард (г) — 4-2

3:2 ОТ (д), 2:3, 3:2 ОТ (г), 1:0 (г), 3:2 ОТ (д)
КХЛ
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 2
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
2 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
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10.04
9.04 17:00
Ак Барс – Авангард
 3 : 2 ОТ
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