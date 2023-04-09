«Ак Барс» сравнялся с ЦСКА по выходам в финал Кубка Гагарина
«Ак Барс», обыграв в пяти матчах «Авангард», в пятый раз в истории пробился в финал Кубка Гагарина.
В 2009 году казанцы победили «Локомотив», в 2010-м — ХК МВД, а в 2018-м — ЦСКА. Единственная неудача пришлась на противостояние со СКА в 2015 году. «Ак Барс» оторвался от «Металлурга» и сравнялся с ЦСКА. Правда, московские армейцы могут вернуть себе лидерство, если справятся с принципиальным соперником из Санкт-Петербурга.
Все финалисты Кубка Гагарина
|
Команда
|
Финалы
|
Победы
|
Ак Барс
|
5 (2009, 2010, 2015, 2018, 2023)
|
3 (2009, 2010, 2018)
|
ЦСКА
|
5 (2016, 2018, 2019, 2021, 2022)
|
2 (2019, 2022)
|
Металлург Мг
|
4 (2014, 2016, 2017, 2022)
|
2 (2014, 2016)
|
Авангард
|
3 (2012, 2019, 2021)
|
1 (2021)
|
Динамо М
|
2 (2012, 2013)
|
2 (2012, 2013)
|
СКА
|
2 (2015, 2017)
|
2 (2015, 2017)
|
Салават Юлаев
|
1 (2011)
|
1 (2011)
|
Локомотив
|
1 (2009)
|
-
|
ХК МВД
|
1 (2010)
|
-
|
Атлант
|
1 (2011)
|
-
|
Трактор
|
1 (2013)
|
-
|
Лев
|
1 (2014)
|
-
Все пять раз «Ак Барс» выходил в финал под руководством Зинэтулы Билялетдинова. В нынешнем сезоне в трех пройденных раундах казанцы потерпели пять поражений. В 2009 и 2010 годах было зафиксировано по четыре неудачи, в 2015-м — три, в 2018-м — все две.
Путь «Ак Барса» к финалам Кубка Гагарина
|
Год
|
Место*
|
Тренер
|
Серии
|
2009
|
2-е
|
Зинэтула Билялетдинов
|
Барыс — 3-0, Авангард — 3-2, Динамо М — 4-2
|
2010
|
3-е
|
Зинэтула Билялетдинов
|
Барыс — 3-0, Металлург Мг — 4-2, Салават Юлаев — 4-2
|
2015
|
1-е
|
Зинэтула Билялетдинов
|
Автомобилист — 4-1, Авангард — 4-1, Сибирь — 4-1
|
2018
|
1-е
|
Зинэтула Билялетдинов
|
Амур — 4-1, Металлург Мг — 4-1, Трактор — 4-0
|
2023
|
1-е
|
Зинэтула Билялетдинов
|
Нефтехимик — 4-2, Адмирал — 4-2, Авангард — 4-1
* В сезоне-2009 — место в регулярном чемпионате, далее — место в конференции.
Казанцы стали седьмой командой в истории (и четвертой в нынешнем плей-офф), которой удалось выиграть три овертайма в одной серии. В первом раунде такой же результат продемонстрировали «Адмирал», «Торпедо» и «Магнитка».
Все команды, которые выиграли три овертайма в одной серии Кубка Гагарина
|
Год
|
Стадия
|
Команда
|
Серия
|
Счет
|
2011
|
Первый раунд
|
Металлург Мг
|
Барыс — 4-3
|
3:2 (д), 1:4 (д), 2:3 (г), 1:4 (г), 4:3 ОТ (д), 4:3 ОТ (г), 2:1 ОТ (д)
|
2017
|
Первый раунд
|
Динамо М
|
Торпедо — 4-1
|
1:0 ОТ (д), 3:2 ОТ (д), 3:4 ОТ (г), 3:2 ОТ (д), 3:1
|
2017
|
Первый раунд
|
ЦСКА
|
Йокерит — 4-0
|
4:2 (д), 2:1 ОТ (д), 4:3 ОТ (г), 1:0 ОТ (г)
|
2023
|
Первый раунд
|
Адмирал
|
Салават Юлаев — 4-2
|
2:1 ОТ (г), 2:5 (г), 3:2 ОТ (д), 0:1, 4:3 ОТ (г), 3:2
|
2023
|
Первый раунд
|
Торпедо
|
Динамо М — 4-2
|
1:3 (д), 5:2 (д), 0:3 (г), 5:4 ОТ (г), 4:3 ОТ (д), 2:1 ОТ (д)
|
2023
|
Первый раунд
|
Металлург Мг
|
Автомобилист — 4-3
|
2:4 (г), 3:2 ОТ (г), 2:1 ОТ (д), 0:4 (г), 3:6 (г), 6:3 (д), 4:3 ОТ (г)
|
2023
|
Финал конференции
|
Ак Барс
|
Авангард (г) — 4-2
|
3:2 ОТ (д), 2:3, 3:2 ОТ (г), 1:0 (г), 3:2 ОТ (д)
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|9.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|3 : 2 ОТ