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«Ак Барс» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев

«Ак Барс» обыграл дома «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев две шайбы забросил Александр Хмелевский. По две результативные передачи на свой счет записали Кирилл Семенов и Степан Фальковский. У гостей один гол забил Никита Холодилин.

«Ак Барс» с 88 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 74 очками идет восьмым на «Западе».

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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 9 6 3 13
3 Нефтехимик 8 5 3 11
4 Барыс 7 5 2 10
5 Салават Юлаев 7 4 3 9
6 Авангард 8 4 4 8
7 Адмирал 8 2 6 6
8 Автомобилист 8 2 6 6
9 Сибирь 8 2 6 6
10 Амур 7 2 5 5
11 Трактор 6 2 4 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 8 7 1 14
2 Торпедо НН 8 6 2 12
3 Спартак 8 5 3 11
4 ЦСКА 8 5 3 10
5 СКА 6 5 1 10
6 Динамо М 9 5 4 10
7 Динамо Мн 7 2 5 8
8 Северсталь 8 3 5 7
9 Шанхай Дрэгонс 5 3 2 6
10 Лада 8 1 7 5
11 Сочи 7 1 6 2
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25.09 12:00 Амур – Локомотив - : -
25.09 17:00 Трактор – СКА - : -
25.09 17:30 Барыс – Нефтехимик - : -
25.09 18:00 Лада – ЦСКА - : -
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