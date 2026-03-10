«Ак Барс» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ
«Ак Барс» обыграл дома «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
У хозяев две шайбы забросил Александр Хмелевский. По две результативные передачи на свой счет записали Кирилл Семенов и Степан Фальковский. У гостей один гол забил Никита Холодилин.
«Ак Барс» с 88 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 74 очками идет восьмым на «Западе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|9
|6
|3
|13
|3
|Нефтехимик
|8
|5
|3
|11
|4
|Барыс
|7
|5
|2
|10
|5
|Салават Юлаев
|7
|4
|3
|9
|6
|Авангард
|8
|4
|4
|8
|7
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|8
|Автомобилист
|8
|2
|6
|6
|9
|Сибирь
|8
|2
|6
|6
|10
|Амур
|7
|2
|5
|5
|11
|Трактор
|6
|2
|4
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|7
|1
|14
|2
|Торпедо НН
|8
|6
|2
|12
|3
|Спартак
|8
|5
|3
|11
|4
|ЦСКА
|8
|5
|3
|10
|5
|СКА
|6
|5
|1
|10
|6
|Динамо М
|9
|5
|4
|10
|7
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|8
|8
|Северсталь
|8
|3
|5
|7
|9
|Шанхай Дрэгонс
|5
|3
|2
|6
|10
|Лада
|8
|1
|7
|5
|11
|Сочи
|7
|1
|6
|2
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30.09
|25.09
|12:00
|Амур – Локомотив
|- : -
|25.09
|17:00
|Трактор – СКА
|- : -
|25.09
|17:30
|Барыс – Нефтехимик
|- : -
|25.09
|18:00
|Лада – ЦСКА
|- : -
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