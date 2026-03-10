«Ак Барс» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» обыграл дома «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев две шайбы забросил Александр Хмелевский. По две результативные передачи на свой счет записали Кирилл Семенов и Степан Фальковский. У гостей один гол забил Никита Холодилин.

«Ак Барс» с 88 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 74 очками идет восьмым на «Западе».

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