Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

10 марта, 17:00

«Ак Барс» — «Спартак»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Ак Барс» примет «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram

«Ак Барс» примет «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 10 марта. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Казани игру также транслирует канал «ТНВ».

С ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Спартак» можно знакомиться в матч-центре нашего сайта.

Предыдущая встреча команд в октябре 2024 года завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0.

Казанцы набрали 80 очков в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ, москвичи — 77 очков в 62 матчах.

Матч «Ак Барс» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Назван топ свадеб в мировом спорте в 2025 году
Смена курса, тарифные войны и депортации: каким был 2025 год для Трампа. Детали
Названный призраком рейс «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге
Путь РПЛ уберут, Медиалигу оставят, но ждать возвращения в еврокубки не стоит. Почему могут изменить формат Кубка России
Карлсену присудили техническое поражение на ЧМ по блицу
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС после завершения эксплуатации
Популярное видео
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Витязь» — «Сибирь»: трансляция матча КХЛ онлайн

PARI запускает серию подкастов с прогнозами на спорт «ДЕРЖИ PARI»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 39 29 10 62
2 Авангард 39 26 13 55
3 Ак Барс 40 26 14 54
4 Автомобилист 39 22 17 47
5 Нефтехимик 41 20 21 43
6 Трактор 41 17 24 40
7 Амур 41 16 25 39
8 Салават Юлаев 40 17 23 37
9 Барыс 42 15 27 36
10 Сибирь 41 16 25 36
11 Адмирал 38 12 26 31
Западная конференция И В П О
1 Динамо Мн 38 25 13 55
2 Северсталь 40 26 14 54
3 Локомотив 41 25 16 54
4 Динамо М 40 25 15 52
5 Торпедо НН 39 23 16 50
6 ЦСКА 41 19 22 45
7 СКА 38 20 18 45
8 Спартак 40 20 20 45
9 Шанхай Дрэгонс 38 15 23 39
10 Сочи 37 11 26 28
11 Лада 39 11 28 26
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
30.12 12:15 Амур – Сибирь 2 : 3 ОТ
30.12 16:30 Авангард – Барыс 2 : 4
30.12 17:00 Автомобилист – Лада - : -
30.12 17:00 ЦСКА – Динамо М - : -
30.12 17:00 Салават Юлаев – Динамо Мн - : -
30.12 19:00 Локомотив – Торпедо НН - : -
30.12 19:00 Ак Барс – Северсталь - : -
30.12 19:30 Шанхай Дрэгонс – СКА - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости