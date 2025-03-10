«Ак Барс» — «Спартак»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Ак Барс» примет «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Ак Барс» примет «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 10 марта. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Казани игру также транслирует канал «ТНВ».
С ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Спартак» можно знакомиться в матч-центре нашего сайта.
Предыдущая встреча команд в октябре 2024 года завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0.
Казанцы набрали 80 очков в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ, москвичи — 77 очков в 62 матчах.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|39
|29
|10
|62
|2
|Авангард
|39
|26
|13
|55
|3
|Ак Барс
|40
|26
|14
|54
|4
|Автомобилист
|39
|22
|17
|47
|5
|Нефтехимик
|41
|20
|21
|43
|6
|Трактор
|41
|17
|24
|40
|7
|Амур
|41
|16
|25
|39
|8
|Салават Юлаев
|40
|17
|23
|37
|9
|Барыс
|42
|15
|27
|36
|10
|Сибирь
|41
|16
|25
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо Мн
|38
|25
|13
|55
|2
|Северсталь
|40
|26
|14
|54
|3
|Локомотив
|41
|25
|16
|54
|4
|Динамо М
|40
|25
|15
|52
|5
|Торпедо НН
|39
|23
|16
|50
|6
|ЦСКА
|41
|19
|22
|45
|7
|СКА
|38
|20
|18
|45
|8
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|9
|Шанхай Дрэгонс
|38
|15
|23
|39
|10
|Сочи
|37
|11
|26
|28
|11
|Лада
|39
|11
|28
|26
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
|30.12
|12:15
|Амур – Сибирь
|2 : 3 ОТ
|30.12
|16:30
|Авангард – Барыс
|2 : 4
|30.12
|17:00
|Автомобилист – Лада
|- : -
|30.12
|17:00
|ЦСКА – Динамо М
|- : -
|30.12
|17:00
|Салават Юлаев – Динамо Мн
|- : -
|30.12
|19:00
|Локомотив – Торпедо НН
|- : -
|30.12
|19:00
|Ак Барс – Северсталь
|- : -
|30.12
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – СКА
|- : -
