«Ак Барс» примет «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 10 марта. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Казани игру также транслирует канал «ТНВ».

С ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Спартак» можно знакомиться в матч-центре нашего сайта.

Предыдущая встреча команд в октябре 2024 года завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0.

Казанцы набрали 80 очков в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ, москвичи — 77 очков в 62 матчах.

