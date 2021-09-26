«Ак Барс» на своем льду переиграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы выиграли со счетом 3:1.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал нападающий Артем Галимов.

У москвичей дебютный матч провел форвард Джейк Виртанен. У канадца был шанс открыть лицевой счет, но с острого угла он не попал по пустым воротам. Он заработал показатель полезности «-2» в этой встрече.

Казанцы выиграли пятый матч подряд и набрали 15 очков. На счету красно-белых 12 очков.