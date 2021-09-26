«Ак Барс» на своем льду переиграл «Спартак»
19:15
«Ак Барс» на своем льду переиграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы выиграли со счетом 3:1.
В составе победителей 2 (1+1) очка набрал нападающий Артем Галимов.
У москвичей дебютный матч провел форвард Джейк Виртанен. У канадца был шанс открыть лицевой счет, но с острого угла он не попал по пустым воротам. Он заработал показатель полезности «-2» в этой встрече.
Казанцы выиграли пятый матч подряд и набрали 15 очков. На счету красно-белых 12 очков.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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