«Ак Барс» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» на своем льду победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд и с 8 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице «Востока». «Сочи» (4) идет на последней, 11-й позиции в Западной конференции.