«Ак Барс» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Ак Барс» сыграет с «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в воскресенье, 22 сентября. Игра состоится на льду «Татнефть-Арены» в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Ак Барс» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Республики Татарстан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ-Татарстан».
Команда из Казани набрала шесть очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. Клуб из Сочи с четырьмя баллами располагается на 11-й строчке Запада.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|2
|Сал. Юлаев
|6
|5
|1
|10
|3
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|4
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|5
|Адмирал
|6
|4
|2
|9
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|8
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|6
|2
|4
|4
|11
|Металлург Мг
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|5
|2
|11
|2
|Северсталь
|8
|5
|3
|10
|3
|ЦСКА
|8
|4
|4
|10
|4
|Спартак
|6
|4
|2
|9
|5
|СКА
|7
|4
|3
|9
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Динамо М
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|22.09
|10:00
|
Адмирал – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|22.09
|10:30
|
Амур – Динамо М
|1 : 2
|22.09
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|22.09
|17:00
|
Ак Барс – Сочи
|- : -