«Ак Барс» сыграет с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября, в среду. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» в Казани. Начало — 19.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ по платной подписке. Трансляцию матча «Ак Барс» — «Сочи» смотрите по платным подпискам на онлайн-сервисах Иви и Кинопоиск. Также видеотрансляция будет доступна в приложениях букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации.

Жители Татарстана смогут посмотреть матч местной команды на телеканале «ТНВ Татарстан».

В пяти предыдущих очных встречах южане ни разу не смогли обыграть казанцев — 4:3Б, 6:2, 1:0, 3:2Б, 5:3.

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