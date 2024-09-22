«Ак Барс» обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд

«Ак Барс» на своем льду победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Казанский клуб вел со счетом 5:0 до середины второго периода — голы хозяев забили Никита Лямкин, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин, Артем Галимов и Семен Терехов. Затем Тимур Хафизов сделал дубль и отыграл две шайбы сочинской команды.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд и с 8 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице «Востока». «Сочи» (4) идет на последней, 11-й позиции в Западной конференции.