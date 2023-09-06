«Ак Барс» дома уступил «Сочи» и потерпел первое поражение в сезоне

«Ак Барс» на своем льду уступил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.

У сочинской команды отличились Ильдар Шиксатдаров, Тимур Хафизов и Борна Рендулич. Единственную шайбу за казанский клуб забросил Вадим Шипачев.

Это первое поражение «Ак Барса» в сезоне. Однако клуб из Казани с 4 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» занимает 9-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 2 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Шиксатдаров — 1 (мен., Галенюк), 4:49 — 0:1. Шипачев — 2 (бол., Лямкин), 21:07 — 1:1. Хафизов — 1 (Феоктистов), 25:29 — 1:2. Рендулич — 2, 45:54 — 1:3.

Вратари: Мифтахов (58:11 — 59:59) — Бердин.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 31 (9+8+14) — 24 (8+13+3).

Судьи: Бирин, Гофман.

6 сентября. Казань. Татнефть-Арена.