«Ак Барс» дома уступил «Сочи» и потерпел первое поражение в сезоне
«Ак Барс» на своем льду уступил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.
У сочинской команды отличились Ильдар Шиксатдаров, Тимур Хафизов и Борна Рендулич. Единственную шайбу за казанский клуб забросил Вадим Шипачев.
Это первое поражение «Ак Барса» в сезоне. Однако клуб из Казани с 4 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» занимает 9-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 2 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Шиксатдаров — 1 (мен., Галенюк), 4:49 — 0:1. Шипачев — 2 (бол., Лямкин), 21:07 — 1:1. Хафизов — 1 (Феоктистов), 25:29 — 1:2. Рендулич — 2, 45:54 — 1:3.
Вратари: Мифтахов (58:11 — 59:59) — Бердин.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 31 (9+8+14) — 24 (8+13+3).
Судьи: Бирин, Гофман.
6 сентября. Казань. Татнефть-Арена.
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