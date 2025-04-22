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Сегодня, 20:55

«Ак Барс» снял вратаря в начале третьего периода шестого матча серии с московским «Динамо»

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«Ак Барс» заменил вратаря на шестого полевого игрока в начале третьего периода матча с «Динамо».

Тренерский штаб «Ак Барса» принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока в начале третьего периода шестого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против московского «Динамо».

Тимур Билялов покинул ворота казанцев на первой минуте третьего периода после удаления форварда москвичей Никиты Гусева. Он вернулся на лед после удаления защитника «Ак Барса» Эрика О'Делла.

На седьмой минуте третьего периода Билялов пропустил после броска Максима Комтуа и счет стал 5:0 в пользу «Динамо». Через несколько секунд после этого нападающий москвичей Артем Швец-Роговой удалился на две минуты и вратарь «Ак Барса» опять был заменен на шестого полевого, однако команде не удалось реализовать большинство и в этот раз.

«Ак Барс» в случае поражения в этом матче вылетит из плей-офф Кубка Гагарина, а московское «Динамо» пройдет в полуфинал.

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1/2 финала Счет в серии
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
1. Трактор - Динамо М
0 - 0
2. Трактор - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - Трактор
0 - 0
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0 - 0
0 - 0
1/4 финала
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
4 - 2
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1 - 3
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2 - 3
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4 - 3
6. Ак Барс - Динамо М
1 - 6
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Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
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4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
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3 - 1
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Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 3
1. Локомотив - Авангард
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3. Авангард - Локомотив
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4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
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3 - 0
7. Локомотив - Авангард
0 - 0
3 - 3
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
3 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
1 - 2
7. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
3 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
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3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
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5. Трактор - Адмирал
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Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
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Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
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Сал. Юлаев - Сибирь
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Динамо Мн - ЦСКА
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Спартак - Северсталь
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22.04 19:00
Ак Барс – Динамо М
 1 : 6
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