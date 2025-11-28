«Ак Барс» обыграл СКА в Казани, Галимов и Карпухин набрали по три очка

«Ак Барс» на своем льду победил СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У хозяев по 3 (1+2) очка набрали Артем Галимов и Илья Карпухин, также голами отметились Никита Дыняк, Илья Сафонов и Дмитрий Яшкин. У гостей дубль оформил Брендан Лейпсик.

«Ак Барс» набрал 42 очка в 32 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 32 очками после 29 игр располагается на восьмой позиции на «Западе».

В следующем матче казанцы 30 ноября примут «Шанхай Дрэгонс». Питерская команда 2 декабря на выезде сыграет против «Локомотива».