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Сегодня, 21:38

«Ак Барс» в овертайме обыграл СКА

Алина Савинова
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«Ак Барс» на своем льду победил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Голы казанцев в основное время забили Семен Кошелев и Егор Коршков. В концовке встречи петербургская команда сравняла счет благодаря заброшенным шайбам Энтони Де Анджело и Марата Хайруллина. В овертайме хозяева оказались сильнее.

«Ак Барс» набрал 33 очка за 24 матча и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА потерпел шестое поражение в последних семи играх. Команда из Санкт-Петербурга (35 баллов в 28 матчах) идет третьей на «Западе».

Казанский клуб 17 ноября дома сыграет против ЦСКА, питерцы 18-го числа примут у себя «Амур».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Кошелев — 6 (мен., Семенов), 38:47 — 1:0. Коршков — 5 (Кошелев), 55:21 — 2:0. Деанджело — 4 (Кузнецов, Плотников), 57:41 — 2:1. Хайруллин — 5 (Воробьев), 59:38 — 2:2. Семенов — 9, 64:35 — 3:2.

Вратари: Билялов — Заврагин (58:11 — 59:38).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 45 (10+18+9+8) — 40 (16+8+16+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

15 ноября. Казань. Татнефть-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 23 5 48
2 Спартак 26 17 9 37
3 СКА 28 16 12 35
4 Динамо М 26 15 11 33
5 ЦСКА 24 12 12 31
6 Торпедо 27 13 14 31
7 Северсталь 25 15 10 30
8 Динамо Мн 25 13 12 28
9 Витязь 26 12 14 25
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 26 8 18 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 26 18 8 39
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 24 16 8 33
4 Сал. Юлаев 24 16 8 33
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 27 13 14 27
7 Нефтехимик 27 9 18 25
8 Сибирь 25 10 15 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 24 9 15 20
11 Барыс 26 7 19 16
12 Амур 26 5 21 13
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Сибирь – Динамо М
 1 : 2
15.11 17:00
Сал. Юлаев – Барыс
 4 : 1
15.11 19:00
Ак Барс – СКА
 3 : 2 ОТ
15.11 19:30
Сочи – Куньлунь РС
 - : -
15.11 19:30
Витязь – Динамо Мн
 - : -
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