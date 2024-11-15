«Ак Барс» в овертайме обыграл СКА
«Ак Барс» на своем льду победил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
Голы казанцев в основное время забили Семен Кошелев и Егор Коршков. В концовке встречи петербургская команда сравняла счет благодаря заброшенным шайбам Энтони Де Анджело и Марата Хайруллина. В овертайме хозяева оказались сильнее.
«Ак Барс» набрал 33 очка за 24 матча и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА потерпел шестое поражение в последних семи играх. Команда из Санкт-Петербурга (35 баллов в 28 матчах) идет третьей на «Западе».
Казанский клуб 17 ноября дома сыграет против ЦСКА, питерцы 18-го числа примут у себя «Амур».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Кошелев — 6 (мен., Семенов), 38:47 — 1:0. Коршков — 5 (Кошелев), 55:21 — 2:0. Деанджело — 4 (Кузнецов, Плотников), 57:41 — 2:1. Хайруллин — 5 (Воробьев), 59:38 — 2:2. Семенов — 9, 64:35 — 3:2.
Вратари: Билялов — Заврагин (58:11 — 59:38).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 45 (10+18+9+8) — 40 (16+8+16+0).
Судьи: Белов, Оскирко.
15 ноября. Казань. Татнефть-Арена.
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Сал. Юлаев – Барыс
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Ак Барс – СКА
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|15.11
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Витязь – Динамо Мн
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