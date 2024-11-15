«Ак Барс» и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» и СКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Ак Барса» и СКА покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ Prime». В Казани игру также будет транслировать канал «ТНВ», а в Санкт-Петербурге — «78».

За ключевыми событиями игры «Ак Барс» — СКА можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Казанцы набрали 31 очко в 23 играх регулярного чемпионата КХЛ, петербуржцы — 34 очка в 27 играх. В предыдущих матчах «Ак Барс» разгромил «Куньлунь» на своем льду (5:0), а СКА победил «Сибирь» в гостях (1:0 Б).

Матч «Ак Барс» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс