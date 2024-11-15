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Сегодня, 17:45

«Ак Барс» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Ак Барс», Telegram

«Ак Барс» и СКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Ак Барса» и СКА покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ Prime». В Казани игру также будет транслировать канал «ТНВ», а в Санкт-Петербурге — «78».

За ключевыми событиями игры «Ак Барс» — СКА можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Казанцы набрали 31 очко в 23 играх регулярного чемпионата КХЛ, петербуржцы — 34 очка в 27 играх. В предыдущих матчах «Ак Барс» разгромил «Куньлунь» на своем льду (5:0), а СКА победил «Сибирь» в гостях (1:0 Б).

Матч «Ак Барс» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Ак Барс
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 23 5 48
2 Спартак 26 17 9 37
3 СКА 27 16 11 34
4 Динамо М 26 15 11 33
5 ЦСКА 24 12 12 31
6 Торпедо 27 13 14 31
7 Северсталь 25 15 10 30
8 Динамо Мн 25 13 12 28
9 Витязь 26 12 14 25
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 26 8 18 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 26 18 8 39
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 23 15 8 31
4 Сал. Юлаев 23 15 8 31
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 27 13 14 27
7 Нефтехимик 27 9 18 25
8 Сибирь 25 10 15 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 24 9 15 20
11 Барыс 25 7 18 16
12 Амур 26 5 21 13
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Сибирь – Динамо М
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15.11 17:00
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
15.11 19:00
Ак Барс – СКА
 - : -
15.11 19:30
Сочи – Куньлунь РС
 - : -
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