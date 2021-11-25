СКА в овертайме выиграл у «Ак Барса»

25 ноября в Казани «Ак Барс» уступил СКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе команды из Санкт-Петербурга шайбы забросили Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Мэт Робинсон и победный гол на счету Никиты Гусева.

За «Ак Барс» отличились Никита Дыняк, Стивен Кампфер и Джордан Уэл.

Хоккей

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы: Кузьменко — 14 (Бурдасов, Кемппайнен), 12:41 — 0:1. Бурдасов — 14 (бол., Кузьменко, Гусев), 26:54 — 0:2. Робинсон — 2 (Гусев, Моисеев), 34:16 — 0:3. Дыняк — 6 (Воронков, Журавлев), 35:39 — 1:3. Кэмпфер — 6 (бол., Зарипов, Кагарлицкий), 37:25 — 2:3. Уил — 9 (Юдин, Лучевников), 44:27 — 3:3. Гусев — 3 (Воробьев, Морозов), 63:09 — 3:4.

Вратари: Билялов — Николаев.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 30 (15+8+7+0) — 38 (7+15+12+4).

Судьи: Бирин, Оленин.

25 ноября. Казань. Татнефть-Арена.