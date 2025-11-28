«Ак Барс» и СКА сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 28 ноября. Матч пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Казани трансляцию можно смотреть на телеканале «ТНВ-Татарстан». В Санкт-Петербурге трансляция пройдет на телеканале «78».

Команда из Казани набрала 40 очков в 31 матче и занимает второе место в Восточной конференции. Армейцы с 32 очками в 28 играх располагаются на восьмой строчке «Запада».