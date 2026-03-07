«Ак Барс» — «Сибирь»: видеообзор матча

«Ак Барс» дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

Игра проходила 7 марта в Казани.

Хет-трик у казанцев оформил Александр Барабанов. Кирилл Семенов — дубль. Одну шайбу забросил Алексей Пустозеров.

У гостей дубль на счету Тэйлора Бека. Еще один гол забил Энди Андреофф. Егор Аланов отдал три результативные передачи.

«Ак Барс» (86 очков) занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (60 очков) идет восьмой в турнирной таблице.

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