«Ак Барс» — «Сибирь»: видеообзор матча

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«Ак Барс» на домашнем льду уступил «Сибири» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 0:1.

«Ак Барс» (62 очка) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (49) идет восьмой на «Востоке».