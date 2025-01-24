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Сегодня, 21:36

«Ак Барс» проиграл «Сибири» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ак Барс» на домашнем льду уступил «Сибири» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 0:1.

Единственную шайбу забросил форвард новосибирцев Тэйлор Бек. Канадец отличился во втором периоде.

Голкипер гостей Денис Костин отыграл на ноль, отразив 22 броска по своим воротам.

«Ак Барс» (62 очка) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (49) идет восьмой на «Востоке».

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«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Бек — 12 (Мартынов, Лайпсик), 31:23 — 0:1.

Вратари: Билялов (58:00 — 59:36) — Костин.

Штраф: 8 — 0.

Броски: 22 (8+4+10) — 28 (3+16+9).

Судьи: Сидоренко, Спирин.

24 января. Казань. Татнефть-Арена. 8045 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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