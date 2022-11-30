«Ак Барс» на своем льду проиграл «Сибири», Бек набрал 4 очка
«Ак Барс» на своем льду проиграл «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:6.
В составе новосибирцев забивали Никита Шашков, Тэйлор Бек, Владимир Бутузов, Дмитрий Овчинников, Михал Чайковски и Никита Сетдиков.
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков сделал дубль, еще один гол в составе казанцев на счету Станислава Галиева.
Отметим, что форвард «барсов» Александр Радулов пропускал встречу из-за травмы.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
Голы: Шашков — 5 (Сетдиков, Аланов), 0:50 — 0:1. Воронков — 5 (Панюков, Сафонов), 17:14 — 1:1. Бек — 12 (Сетдиков), 27:47 — 1:2. Бутузов — 13 (бол., Бек, Мерфи), 30:03 — 1:3. Галиев — 7 (Сафонов, Петров), 40:44 — 2:3. Овчинников — 5 (Чесалин), 50:41 — 2:4. Чайковски — 5 (Шашков, Бек), 51:37 — 2:5. Воронков — 6 (Шипачев, Кагарлицкий), 58:02 — 3:5. Сетдиков — 5 (п.в., Бек, Чайковски), 59:15 — 3:6.
Вратари: Билялов (Мифтахов, 30:03, 58:51 — 59:15) — Красоткин.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 33 (9+11+13) — 30 (12+12+6).
Судьи: Овчинников, Сидоренко.
30 ноября. Казань. Татнефть-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|37
|29
|8
|61
|2
|ЦСКА
|34
|23
|11
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|36
|22
|14
|46
|5
|Динамо М
|35
|18
|17
|41
|6
|Спартак
|37
|18
|19
|41
|7
|Динамо Мн
|36
|16
|20
|39
|8
|Витязь
|35
|15
|20
|37
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
|Сибирь
|38
|22
|16
|47
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|6
|Авангард
|35
|19
|16
|41
|7
|Ак Барс
|34
|15
|19
|36
|8
|Барыс
|37
|15
|22
|33
|9
|Трактор
|37
|14
|23
|33
|10
|Амур
|34
|13
|21
|32
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|30.11
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|5 : 1
|30.11
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|1 : 2
|30.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|1 : 4
|30.11
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|3 : 6
|30.11
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|30.11
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|30.11
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -