«Мы в плове»: «Ак Барс» шуткой отреагировал на выход в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» шуткой отреагировал на выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Сегодня, 7 февраля, казанцы на выезде обыграли «Нефтехимик» (4:3) и досрочно обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Плей-офф КХЛ сезона-2022/23 стартует 1 марта и продлится до 29 апреля.