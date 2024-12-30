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Сегодня, 21:01

«Ак Барс» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Ак Барс» дома уступил «Северстали» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3.

После 38 игр «Ак Барс» находится на 3-м месте в Восточной конференции, набрав 50 очков. «Северсталь» — 4-я на «Западе» с 50 баллами в 40 матчах.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 42 32 10 66
2 ЦСКА 39 25 14 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 Северсталь 40 25 15 50
5 СКА 39 23 16 50
6 Динамо Мн 40 22 18 49
7 Динамо М 40 23 17 49
8 Торпедо 39 17 22 42
9 Витязь 39 16 23 36
10 Куньлунь РС 40 16 24 36
11 Сочи 39 12 27 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 39 27 12 56
2 Трактор 41 25 16 54
3 Ак Барс 38 24 14 50
4 Металлург Мг 41 24 17 50
5 Автомобилист 39 21 18 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 39 18 21 39
8 Сибирь 38 17 21 37
9 Нефтехимик 40 13 27 37
10 Лада 37 15 22 35
11 Барыс 43 10 33 23
12 Амур 40 8 32 21
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
30.12 10:30
Амур – Сибирь
 3 : 4
30.12 14:00
Авангард – Металлург Мг
 1 : 2
30.12 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 6 : 0
30.12 15:00
Автомобилист – Лада
 2 : 3 Б
30.12 17:00
Торпедо – Куньлунь РС
 3 : 4 ОТ
30.12 17:00
Ак Барс – Северсталь
 2 : 3
30.12 17:00
Нефтехимик – Трактор
 2 : 6
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