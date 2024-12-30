«Ак Барс» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» дома уступил «Северстали» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3.

После 38 игр «Ак Барс» находится на 3-м месте в Восточной конференции, набрав 50 очков. «Северсталь» — 4-я на «Западе» с 50 баллами в 40 матчах.