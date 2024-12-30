«Ак Барс» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ
«Ак Барс» дома уступил «Северстали» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3.
После 38 игр «Ак Барс» находится на 3-м месте в Восточной конференции, набрав 50 очков. «Северсталь» — 4-я на «Западе» с 50 баллами в 40 матчах.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|39
|25
|14
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|Северсталь
|40
|25
|15
|50
|5
|СКА
|39
|23
|16
|50
|6
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|7
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|8
|Торпедо
|39
|17
|22
|42
|9
|Витязь
|39
|16
|23
|36
|10
|Куньлунь РС
|40
|16
|24
|36
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|39
|27
|12
|56
|2
|Трактор
|41
|25
|16
|54
|3
|Ак Барс
|38
|24
|14
|50
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|37
|15
|22
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|40
|8
|32
|21
Результаты / календарь
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30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
|30.12
|10:30
|
Амур – Сибирь
|3 : 4
|30.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|1 : 2
|30.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|6 : 0
|30.12
|15:00
|
Автомобилист – Лада
|2 : 3 Б
|30.12
|17:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|3 : 4 ОТ
|30.12
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|2 : 3
|30.12
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|2 : 6
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