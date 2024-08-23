«Ак Барс» и «Северсталь» сыграют на турнире имени Пучкова 23 августа

«Ак Барс» и «Северсталь» сыграют в рамках турнира имени Николая Пучкова в пятницу, 23 августа. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Ак Барс» — «Северсталь» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видетрансляция всех игр турнира доступна в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе ХК СКА.

В соревнованиях примут участие СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», а также олимпийская сборная России.