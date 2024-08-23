«Ак Барс» победил «Северсталь» на турнире Пучкова
«Ак Барс» обыграл «Северсталь» на турнире имени Н.Г. Пучкова со счетом 3:0.
У казанцев шайбы забросили Дмитрий Яшкин и Артем Галимов, на счету которого дубль.
«Ак Барс» 25 августа сыграет со СКА. «Северсталь» 26 августа встретится с «Сочи».
Хоккей. Товарищеский матч
Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Яшкин — 3 (Яруллин, Петан), 30:35 — 1:0. Галимов — 1 (бол., Яшкин, Барабанов), 39:23 — 2:0. Галимов — 2 (Семенов, Яруллин), 59:45 — 3:0.
Вратари: Билялов — Шостак.
Штраф: 14 — 6.
Броски: 30 (5+14+11) — 38 (12+18+8).
Судьи: Васильев, Кочетов.
23 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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|0
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|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
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|Барыс
|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
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|Трактор
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|0
|0
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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