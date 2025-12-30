«Ак Барс» по буллитам обыграл «Северсталь»

«Ак Барс» на своем льду обыграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У хоязев по 2 очка набрали Владимир Алистров (1+1) и Кирилл Семенов (1+1), еще одну шайбу забросил Александр Хмелевский. У гостей 2 очка на счету Адама Лишки (2+0) и Никита Камалова (0+2), также гол забил Александр Скоренов.

Победный буллит в послематчевой серии реализовал форвард казанского клуба Артем Галимов.

«Ак Барс» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Северсталь» с 55 очками — на третьей строчке «Запада».