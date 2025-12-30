«Ак Барс» и «Северсталь» сыграют в чемпионате КХЛ 30 декабря

«Ак Барс» и «Северсталь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 30 декабря. Игра на льду «Татнефть-Арены» в Казани начнется в 19.00 по московскому времени.

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Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Казани игру покажут на канале «ТНВ Татарстан».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Ак Барс» провел 40 матчей, набрал 54 очка и занимает третье место на «Востоке». «Северсталь» с 40 очками после 54 игр идет второй в Западной конференции.

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