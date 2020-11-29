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«Ак Барс» — «Северсталь»: курьезный гол Доуса

18:32
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Форвард «Ак Барса» Найджел Доус забросил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Казанцы нанесли бросок через всю площадку, шайба врезалась в задний борт, пролетела мимо Владислава Подъяпольского, и тот просто проводил ее глазами. Выскочивший на подбор Доус поразил ворота череповчан.

На счету Доуса после двух периодов уже три шайбы.

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