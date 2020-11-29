Форвард «Ак Барса» Найджел Доус забросил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Казанцы нанесли бросок через всю площадку, шайба врезалась в задний борт, пролетела мимо Владислава Подъяпольского, и тот просто проводил ее глазами. Выскочивший на подбор Доус поразил ворота череповчан.

На счету Доуса после двух периодов уже три шайбы.