«Ак Барс» обыграл «Северсталь», Доус сделал хет-трик
19:26
«Ак Барс» победил «Северсталь» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей хет-трик сделал Найджел Доус.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Голы: Петров — 7 (Педан, Билялов), 4:47 — 1:0. Доус — 11 (Юдин, Да Коста), 5:11 — 2:0. Петунин — 10 (Виттасмяки, Кодола), 8:08 — 2:1. Доус — 12 (Яруллин, Журавлев), 18:26 — 3:1. Доус — 13 (бол., Кормье), 24:43 — 4:1. Яковлев — 1 (Кудако), 35:38 — 4:2. Педан — 4 (Хенкель, Доус), 38:17 — 5:2.
Вратари: Билялов — Подъяпольский (Шугаев, 5:11).
Штраф: 20 — 6.
Броски: 35 (12+15+8) — 32 (10+12+10).
Судьи: Морозов, Щенев.
29 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 4185 зрителей.
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