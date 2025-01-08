«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» дома победил «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

«Ак Барс» набрал 54 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 56 очками — на второй строчке.