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Сегодня, 21:00

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Ак Барс» дома победил «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

«Ак Барс» набрал 54 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 56 очками — на второй строчке.

ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 34 10 70
2 Спартак 41 26 15 57
3 ЦСКА 42 25 17 57
4 Динамо М 43 26 17 55
5 СКА 42 25 17 54
6 Северсталь 43 26 17 53
7 Динамо Мн 43 24 19 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 41 12 29 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 41 27 14 56
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 41 22 19 50
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 42 18 24 43
8 Сибирь 41 18 23 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
10 Лада 40 16 24 37
11 Барыс 45 10 35 24
12 Амур 43 9 34 23
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13.01
8.01 17:00
СКА – Спартак
 0 : 5
8.01 17:00
Торпедо – Сибирь
 2 : 0
8.01 17:00
Северсталь – Авангард
 5 : 6 Б
8.01 17:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 5 : 1
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