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Сегодня, 22:37

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Ак Барс» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Казанцы прервали 6-матчевую победную серию уфимского клуба.

«Ак Барс» набрал 46 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 48 очками — на второй строчке.

ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 36 22 14 47
4 ЦСКА 34 20 14 47
5 СКА 35 20 15 44
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 35 16 19 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 37 13 24 30
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 34 23 11 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Автомобилист 34 19 15 42
5 Металлург Мг 37 20 17 42
6 Адмирал 37 18 19 41
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 34 16 18 34
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 37 10 27 23
12 Амур 36 7 29 18
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23.12
18.12 17:00
Трактор – Динамо Мн
 1 : 3
18.12 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 4 : 2
18.12 19:30
Северсталь – Сочи
 4 : 2
18.12 19:30
Ак Барс – Сал. Юлаев
 3 : 2
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