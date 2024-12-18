«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Казанцы прервали 6-матчевую победную серию уфимского клуба.

«Ак Барс» набрал 46 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 48 очками — на второй строчке.