«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 8 января. Игра пройдет на «Татнфеть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». Игру также транслируют региональные каналы: в Казани — «ТНВ», в Уфе — «БСТ».
Ключевые события игры «Ак Барс» — «Салават Юлаев» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Соперники по «зеленому дерби» встретятся в четвертый раз в сезоне. Ранее в обоих матчах, проходивших в Уфе, победу одержал «Салават Юлаев» (5:3 и 3:2 ОТ), а в Казани выиграл «Ак Барс» (3:2).
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 клубы из Казана и Уфы провели по 40 матчей. «Ак Барс» набрал 52 очка, «Салават Юлаев» — 56.
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|44
|34
|10
|70
|2
|ЦСКА
|42
|25
|17
|57
|3
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|4
|Спартак
|40
|25
|15
|55
|5
|СКА
|41
|25
|16
|54
|6
|Динамо Мн
|43
|24
|19
|53
|7
|Северсталь
|42
|26
|16
|52
|8
|Торпедо
|41
|18
|23
|44
|9
|Куньлунь РС
|42
|18
|24
|40
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|41
|12
|29
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|4
|Ак Барс
|40
|25
|15
|52
|5
|Автомобилист
|41
|22
|19
|50
|6
|Авангард
|41
|20
|21
|43
|7
|Адмирал
|42
|18
|24
|43
|8
|Сибирь
|40
|18
|22
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|45
|10
|35
|24
|12
|Амур
|43
|9
|34
|23
|8.01
|17:00
|
СКА – Спартак
|- : -
|8.01
|17:00
|
Торпедо – Сибирь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Северсталь – Авангард
|- : -
|8.01
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -