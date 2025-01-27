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Сегодня, 17:30

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чмпионате КХЛ 27 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ник Петан, игрок ХК «Ак Барс».
Фото «Ак Барс»

«Ак Барс» на своем льду примет «Салават Юлаев» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 27 января. Игра состоится в спортивном комплексе «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Салават Юлаев» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ.

Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на «ТНВ-Татарстан». Для жителей Башкортостана трансляция будет на БСТ. Начнется эфир в 20.50 по местному времени.

Команда из Казани в 47 матчах набрала 62 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. Клуб из Уфы с 26 очками в 49 играх располагается на 12-й строчке на Востоке.

Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 50 38 12 78
2 Северсталь 49 31 18 63
3 Динамо М 48 30 18 63
4 Спартак 47 28 19 62
5 ЦСКА 47 27 20 62
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 48 22 26 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 48 14 34 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 48 29 19 64
3 Сал. Юлаев 48 31 17 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 49 21 28 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 49 15 34 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 49 12 37 29
12 Барыс 50 11 39 28
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31.01
1.02
27.01 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
27.01 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
27.01 19:00
Локомотив – Динамо М
 - : -
27.01 19:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
27.01 19:30
Спартак – ЦСКА
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