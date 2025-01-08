«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева»
«Ак Барс» дома победил «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.
У хозяев 3 (2+1) очка набрал Ник Петан, 2 (1+1) очка на счету Дмитрия Яшкина. У гостей шайбу забросил Артем Набиев.
«Ак Барс» набрал 54 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 56 очками — на второй строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)
Голы: Яшкин — 19 (бол., Галимов, Барабанов), 16:37 — 1:0. Сафонов — 6 (бол., Кошелев), 31:23 — 2:0. Петан — 8 (бол., Барабанов, Яшкин), 33:38 — 3:0. Петан — 9 (Журавлев, Князев), 35:35 — 4:0. Галимов — 20 (бол., Петан, Лямкин), 37:37 — 5:0. Набиев — 3 (бол., Уилсон), 49:57 — 5:1.
Вратари: Мифтахов — Самонов (Вязовой, 40:00).
Штраф: 24 — 39.
Броски: 38 (7+22+9) — 24 (8+4+12).
Судьи: Сергеев, Сидоренко.
8 января. Казань. Татнефть-Арена. 8080 зрителей.
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СКА – Спартак
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Ак Барс – Сал. Юлаев
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