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Сегодня, 19:23

«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева»

Руслан Минаев
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«Ак Барс» дома победил «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Ник Петан, 2 (1+1) очка на счету Дмитрия Яшкина. У гостей шайбу забросил Артем Набиев.

«Ак Барс» набрал 54 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 56 очками — на второй строчке.

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Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)

Голы: Яшкин — 19 (бол., Галимов, Барабанов), 16:37 — 1:0. Сафонов — 6 (бол., Кошелев), 31:23 — 2:0. Петан — 8 (бол., Барабанов, Яшкин), 33:38 — 3:0. Петан — 9 (Журавлев, Князев), 35:35 — 4:0. Галимов — 20 (бол., Петан, Лямкин), 37:37 — 5:0. Набиев — 3 (бол., Уилсон), 49:57 — 5:1.

Вратари: Мифтахов — Самонов (Вязовой, 40:00).

Штраф: 24 — 39.

Броски: 38 (7+22+9) — 24 (8+4+12).

Судьи: Сергеев, Сидоренко.

8 января. Казань. Татнефть-Арена. 8080 зрителей.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
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2 Спартак 41 26 15 57
3 ЦСКА 42 25 17 57
4 Динамо М 43 26 17 55
5 СКА 42 25 17 54
6 Северсталь 43 26 17 53
7 Динамо Мн 43 24 19 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 41 12 29 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 41 27 14 56
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 41 22 19 50
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 42 18 24 43
8 Сибирь 41 18 23 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
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12 Амур 43 9 34 23
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