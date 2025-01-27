«Ак Барс» в овертайме победил «Салават Юлаев»
«Ак Барс» дома победил «Салават Юлаев» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.
У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Артем Галимов и Степан Фальковский. У гостей по 2 (1+1) очка на счету Михаила Науменкова и Александра Хмелевского.
«Ак Барс» набрал 64 очка и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 65 очками — на третьей строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Голы: Пустозеров — 2, 1:49 — 1:0. Галимов — 23 (Журавлев, Фальковский), 33:41 — 2:0. Ливо — 39 (Тодд, Хафизуллин), 35:45 — 2:1. Хмелевский — 19 (Ремпал, Науменков), 46:23 — 2:2. Науменков — 3 (Алалыкин, Хмелевский), 50:57 — 2:3. Яшкин — 24 (бол., Барабанов, Галимов), 54:26 — 3:3. Фальковский — 3 (Барабанов, Семенов), 64:18 — 4:3.
Вратари: Мифтахов — Самонов.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 43 (16+14+11+2) — 22 (8+8+5+1).
Судьи: Гашилов, Ромасько.
27 января. Казань. Татнефть-Арена.
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Авангард – Адмирал
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Автомобилист – Амур
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Ак Барс – Сал. Юлаев
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Локомотив – Динамо М
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Спартак – ЦСКА
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