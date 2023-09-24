«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

«Ак Барс» в «Зеленом дерби» на своем льду победил «Салават Юлаев». Встреча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:2 в пользу казанцев.

По 2 очка в этой встрече набрали форвард «Ак Барса» Александр Радулов (0+2) и защитник «Салавата» Динар Хафизуллин (1+1).

Казанцы одержали третью победу подряд в регулярном чемпионате.

В первом «Зеленом дерби» сезона 10 дней назад в Уфе «Салават» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс» со счетом 3:2.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Галиев — 4 (бол., Радулов, Юдин), 3:18 — 1:0. Петров — 1, 26:40 — 2:0. Сафонов — 1 (М. Быков, Радулов), 29:35 — 3:0. В. Лещенко — 1 (бол., Хафизуллин, Шаров), 41:27 — 3:1. Хафизуллин — 1 (бол., Хмелевский, Кулемин), 43:30 — 3:2. Евсеев — 1 (Лучевников, Семенов), 55:45 — 4:2.

Вратари: Билялов (Ахтямов, 58:18) — Ежов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (8+15+4) — 26 (8+9+9).

Судьи: Гамалей, Раводин.

24 сентября. Казань. Татнефть-Арена. 8890 зрителей