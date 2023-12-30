«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» благодаря дублю Кателевского

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У победителей голами отметились Дмитрий Кателевский, оформившись дубль, и Никита Лямкин. Артем Лукоянов отличился двумя результативными передачами.

У гостей шайбы забросили Джош Ливо и Иван Дроздов.

«Ак Барс» прервал серию из трех поражений и с 52 очками в 45 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 57 баллами после 44 игр идет на 4-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Голы: Кателевский — 5 (Миллер, Лукоянов), 2:46 — 1:0. Кателевский — 6 (Лукоянов, Лямкин), 17:53 — 2:0. Ливо — 9 (Дроздов), 40:20 — 2:1. Лямкин — 3 (бол.), 54:21 — 3:1. Дроздов — 14 (Хмелевский, Хафизуллин), 58:30 — 3:2.

Вратари: Билялов — Самонов (58:11 — 58:30, 59:03).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (9+6+8) — 39 (14+16+9).

Судьи: Гашилов, Дударов.

30 декабря. Казань. Татнефть-Арена.