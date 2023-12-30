«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» благодаря дублю Кателевского
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У победителей голами отметились Дмитрий Кателевский, оформившись дубль, и Никита Лямкин. Артем Лукоянов отличился двумя результативными передачами.
У гостей шайбы забросили Джош Ливо и Иван Дроздов.
«Ак Барс» прервал серию из трех поражений и с 52 очками в 45 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 57 баллами после 44 игр идет на 4-й строчке «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Голы: Кателевский — 5 (Миллер, Лукоянов), 2:46 — 1:0. Кателевский — 6 (Лукоянов, Лямкин), 17:53 — 2:0. Ливо — 9 (Дроздов), 40:20 — 2:1. Лямкин — 3 (бол.), 54:21 — 3:1. Дроздов — 14 (Хмелевский, Хафизуллин), 58:30 — 3:2.
Вратари: Билялов — Самонов (58:11 — 58:30, 59:03).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 23 (9+6+8) — 39 (14+16+9).
Судьи: Гашилов, Дударов.
30 декабря. Казань. Татнефть-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|46
|29
|17
|63
|2
|Авангард
|43
|28
|15
|59
|3
|Сал. Юлаев
|43
|27
|16
|57
|4
|Лада
|46
|24
|22
|57
|5
|Трактор
|46
|25
|21
|55
|6
|Автомобилист
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|44
|24
|20
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|46
|17
|29
|43
|11
|Барыс
|45
|15
|30
|37
|12
|Адмирал
|44
|14
|30
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|46
|30
|16
|65
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|2 : 5
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|5 : 1
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|4 : 1
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|3 : 2
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -