«Ак Барс» победил «Салават Юлаев»

«Ак Барс» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев шайбы забросили Артур Бровкин, Кирилл Семенов и Никита Дыняк. У гостей отметились Владислав Ефремов и Александр Шаров.

Казанцы прервали 6-матчевую победную серию уфимского клуба.

«Ак Барс» набрал 46 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 48 очками — на второй строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Бровкин — 1 (Миллер), 2:59 — 1:0. Семенов — 11 (Галимов), 22:38 — 2:0. Дыняк — 3 (Миллер, Кателевский), 25:45 — 3:0. Ефремов — 3 (Горшков), 31:22 — 3:1. Шаров — 7 (Ян), 41:05 — 3:2.

Вратари: Мифтахов — Самонов (58:36 — 59:37, 59:46).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (13+9+9) — 48 (11+20+17).

Судьи: Беляев, Наумов.

18 декабря. Казань. Татнефть-Арена.