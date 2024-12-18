«Ак Барс» победил «Салават Юлаев»
«Ак Барс» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев шайбы забросили Артур Бровкин, Кирилл Семенов и Никита Дыняк. У гостей отметились Владислав Ефремов и Александр Шаров.
Казанцы прервали 6-матчевую победную серию уфимского клуба.
«Ак Барс» набрал 46 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 48 очками — на второй строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Бровкин — 1 (Миллер), 2:59 — 1:0. Семенов — 11 (Галимов), 22:38 — 2:0. Дыняк — 3 (Миллер, Кателевский), 25:45 — 3:0. Ефремов — 3 (Горшков), 31:22 — 3:1. Шаров — 7 (Ян), 41:05 — 3:2.
Вратари: Мифтахов — Самонов (58:36 — 59:37, 59:46).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (13+9+9) — 48 (11+20+17).
Судьи: Беляев, Наумов.
18 декабря. Казань. Татнефть-Арена.
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Ак Барс – Сал. Юлаев
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