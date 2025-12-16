«Ак Барс» победил «Салават Юлаев», Барабанов сделал три передачи

«Ак Барс» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

У хозяев три голевые передачи сделал Александр Барабанов, по 2 (1+1) очка на счету Дмитрия Яшкина и Артемия Князева. У гостей по 2 (1+1) очка набрали Денис Ян и Девин Броссо.

Казанцы одержали вторую победу подряд. Уфимцы проиграли три матча из последних четырех.

«Ак Барс» набрал 50 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 31 очком располагается на девятой строчке.